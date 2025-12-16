Достижения.рф

Житель Красноармейска рассказал о стихийных кладбищах

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Житель Красноармейска Донецкой народной республики рассказал о «стихийных кладбищах» в городе. Его слова приводит РИА Новости.



Мужчина отметил, что во время активных боевых действий некоторые жители скончались из-за болезней или преклонного возраста. Их хоронили в разных местах, что стало обычной практикой. На опубликованных фотографиях видны кресты с именами покойных, установленные вдоль улиц.

Собеседник агентства также сообщил о трагическом инциденте. При оставлении города украинские солдаты расправились с одним из местных жителей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

