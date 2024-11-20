Залужный предупредил солдат ВСУ о минимальных шансах на выживание

Валерий Залужный
Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный призвал украинских военных, обучающихся в Британии, «учиться не бояться смерти», пишет британская газета Sun.
Издание сообщает, что Залужный приехал на военную базу на востоке Англии, где обучаются солдаты ВСУ.
Он также призвал их «учиться не бояться смерти», говорится в статье.
Ранее Залужный объявил о планах отправки тысяч студентов для обучения в Великобритании с целью формирования нового поколения законопослушных государственных служащих. По его словам, такая инициатива позволит подготовить квалифицированных государственных служащих, которые смогут занять ведущие позиции на региональном и национальном уровнях в течение следующих двух десятилетий.
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«Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание», — сказал Залужный украинским военным.
Он также призвал их «учиться не бояться смерти», говорится в статье.
Ранее Залужный объявил о планах отправки тысяч студентов для обучения в Великобритании с целью формирования нового поколения законопослушных государственных служащих. По его словам, такая инициатива позволит подготовить квалифицированных государственных служащих, которые смогут занять ведущие позиции на региональном и национальном уровнях в течение следующих двух десятилетий.
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Элина Позднякова