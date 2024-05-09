В США допустили поражение Вашингтона и Киева к началу 2025 года

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Экс-сотрудник Госдепартамента, ответственный за политику в отношении России и Украины, Майкл Киммейдж, предупреждает, что США и Украина могут столкнуться с возможным поражением к началу 2025 года.
По его мнению, это может стать первой серьезной войной в Европе с 1945 года, и обе страны рискуют окончательно потерять позиции. Киммейдж подчеркивает, что такой исход конфликта нанесет серьезный удар по репутации США.
Он также предполагает, что из-за стремления сохранить авторитет, администрация Дональда Трампа может использовать различные сценарии, включая участие в конфликте на более глубоком уровне, чтобы предотвратить свое поражение на предстоящих выборах.
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Артем Кузьмин