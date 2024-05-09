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«Начнется всеобщая ядерная война»: в США набросились на генерала из-за слов о РФ

Риттер раскритиковал генерала Ходжеса после слов о ядерном оружии России
09 мая 2024, 16:21
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер раскритиковал бывшего командующего американской армией в Европе генерала Бена Ходжеса из-за слов об учениях ядерных сил РФ. Об этом пишет «РИА Новости».
Ранее бывший командующий американской армией в Европе написал, что Россия угрожает Западу ядерным ударом. Она рассчитывает на острую реакцию стран НАТО.

Риттер отметил, что для генерала Ходжес глуп. Он пояснил, что Россия говорит Великобритании и Франции, что, если они пойдут вперед, то РФ ответит. НАТО будет вынуждена атаковать стратегические цели в РФ. Это приведет к ответному удару РФ ядерным оружием.



«Какой этап этой эскалации вы не понимаете? Россия не блефует. Вы действительно хотите покончить жизнь самоубийством из-за Украины? Потому что после того, как Россия нанесет ядерный удар по НАТО, начнется всеобщая ядерная война. И мы все будем мертвы», — заявил Риттер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, кого Зеленский назначил командующим силами поддержки ВСУ
Зеленский назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ
09 мая 2024, 16:47

Фото: istockphoto/DmyTo

Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки Вооружённых сил Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса украинского президента.
Герега уже занимал указанную должность в период с августа 2021 года по 4 марта 2024 года. Затем на позиции командующего силами поддержки ВСУ сменил Александр Яковец. Тот проработал в новой должности чуть более месяца, а затем был отстранён.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в запас «по состоянию здоровья» с правом ношения военной формы. До того сообщалось, что Залужный будет назначен на должность посла в Великобританию. В Лондон направлен соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие государства на назначение определённого лица главой дипломатического представительства - прим. ред.). Зеленский говорил, что экс-главком ВСУ сам изъявил желание попробовать себя на ниве дипломатии.

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Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ
09 мая 2024, 16:36

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, недавно объявленные в розыск, пропали из базы розыска МВД России. Об этом пишет ТАСС.
«По вашему запросу нет информации», — говорится в базе МВД РФ.

Ранее МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в базе розыска. Помимо этого, МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, карточка с фото украинского политика была опубликована в базе ведомства. Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.

Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины
Гончаренко*: правительство Украины осталось без пяти министров
09 мая 2024, 15:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Правительство Украины настиг кадровый дефицит — в нем не хватает пять министров. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко*, в правительстве пять дыр, но не от орденов, а отсутствия министров: инфраструктуры и развития территорий, культуры и информационной политики, по делам ветеранов, по делам молодежи и спорта, аграрной политики.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины. Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.

Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#украина
#указ
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#владимир зеленский
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Зеленский уволил Залужного с военной службы
09 мая 2024, 14:14

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.
Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.

Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ ещё в феврале нынешнего года. На его место был назначен бывший командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о присвоении Залужному звания «Почётный гражданин Киева». Представители пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Киевском горсовете бойкотировали награждение Залужного и покинули зал заседаний во время голосования по поводу присвоения ему этого звания. Предполагается, что фракция выполнила распоряжение офиса президента.

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#всу
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В Одесской области кабельные каналы показали трансляцию Парада Победы в Москве
09 мая 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Epitavi

Кабельные каналы в Одесской области в прямом эфире транслировали Парад Победы на Красной площади в Москве. Высказывалось предположение, что телевидение было взломано хакерами.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Издание также опубликовало видеозаписи из местных пабликов. Видно, как при переключении каналов появляются кадры военного парада в Москве. Журналисты предположили, что сервер кабельного телевидения подвергся хакерской атаке.

Трансляция российских телеканалов запрещена на Украине с 2014 года. В нынешнем году Украина впервые не празднует День Победы. В июне 2023 года Зеленский подписал указ, согласно которому празднование переносится на 8 мая, а 9 мая стало «Днём Европы» и потеряло статус выходного дня.

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#журналисты
#видео
#день победы
#украина
#указ
#кадры
#зеленский
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«Стоит напомнить им Сталинград»: Живущий в ФРГ россиянин отметил День Победы
09 мая 2024, 13:30

Фото: istockphoto/orensila

Виталий, последние 30 лет проживающий в Берлине, в День Победы вышел на улицу в шапочке цветов российского флага. Так он выразил своё несогласие и протест в связи с запретом немецких властей демонстрации российской символики 9 мая.
В беседе с корреспондентом телеграм-канала Ruptly немолодой россиянин задался риторическим вопросом: где же хвалёная западная свобода слова и свобода самовыражения? Где их основы демократии? Виталий подчеркнул, что в якобы свободной и демократической европейской стране никакой свободы слова уже не осталось.

«Понимаете, если я шапочку сниму, тогда я в зеркало смотреть не стану, будет стыдно», — отметил он.

Виталий также отметил, что немцы просто забыли кое о чём. Например, забыли Москву, Сталинград. Нужно осторожно им об этом напомнить, считает россиянин.





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#германия
#день победы
#москва
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Верховная рада отправила в отставку вице-премьера Украины Кубракова
09 мая 2024, 12:28

Фото: istockphoto/krblokhin

Верховная рада проголосовала за увольнение вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. За его отставку проголосовали 272 депутата, 13 воздержались, а ещё 32 не стали голосовать.
Об этом в своём телеграм-канале написал 9 мая депутат Рады Алексей Гончаренко*. Также с должности уволен министр аграрной политики Николай Сольский. Сам Кубраков сообщил, что его не оповестили о грядущем увольнении. Самого вице-премьера на заседании Рады не было.

Сообщается, что депутаты из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» хотят разделить министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства. Утверждается, что Кубраков может возглавить министерство инфраструктуры.

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* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
#депутаты
#министр
#премьера
#верховная рада
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Во Франции самолёты ВВС по ошибке нарисовали в небе российский триколор — видео
Французские лётчики по ошибке изобразили в небе российский флаг
09 мая 2024, 11:42

Фото: istockphoto/macky_ch

9 Мая вся Россия торжественно отмечает День Победы советской армии над фашистской Германией. Невольно присоединились к этому празднованию и пилоты элитной эскадрильи Patrouille de France, по ошибке изобразив в небе российский триколор.
Инцидент произошёл во время воздушного парада, посвящённого празднованию Дня Европы, сообщает телеграм-канал «Военное дело». Российский и французский флаги состоят из одинаковых цветов — белого, синего и красного. Различается только порядок их расположения на полотнище. Во время полёта элитные лётчики, вероятно, перепутали построение и в результате в небе вместо французского был торжественно изображён российский триколор.

Реакция французского правительства на данную ошибку пока остаётся неизвестной.






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#флаг
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Шойгу: военные РФ сражаются на СВО с последователями нацизма
09 мая 2024, 11:21

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих с Днем Победы напомнил о славных традициях ветеранов ВОВ. Об этом пишет ТАСС.
По словам Шойгу, участники СВО с честью выполняют свой долг. Российские военные, сражаясь с последователями нацизма в зоне СВО, продолжают славные традиции ветеранов, отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением села Котляровка в Харьковской области и села Соловьево в Донецкой Народной Республике.

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#минобороны рф
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