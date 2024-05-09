«Начнется всеобщая ядерная война»: в США набросились на генерала из-за слов о РФ

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер раскритиковал бывшего командующего американской армией в Европе генерала Бена Ходжеса из-за слов об учениях ядерных сил РФ. Об этом пишет «РИА Новости».
Ранее бывший командующий американской армией в Европе написал, что Россия угрожает Западу ядерным ударом. Она рассчитывает на острую реакцию стран НАТО.
Риттер отметил, что для генерала Ходжес глуп. Он пояснил, что Россия говорит Великобритании и Франции, что, если они пойдут вперед, то РФ ответит. НАТО будет вынуждена атаковать стратегические цели в РФ. Это приведет к ответному удару РФ ядерным оружием.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Риттер отметил, что для генерала Ходжес глуп. Он пояснил, что Россия говорит Великобритании и Франции, что, если они пойдут вперед, то РФ ответит. НАТО будет вынуждена атаковать стратегические цели в РФ. Это приведет к ответному удару РФ ядерным оружием.
«Какой этап этой эскалации вы не понимаете? Россия не блефует. Вы действительно хотите покончить жизнь самоубийством из-за Украины? Потому что после того, как Россия нанесет ядерный удар по НАТО, начнется всеобщая ядерная война. И мы все будем мертвы», — заявил Риттер.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова