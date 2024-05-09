Байден сообщил, что США могут прекратить поставлять оружие Израилю

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Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю, в случае приказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху о вторжении в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN.
«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось...» — заявил американский лидер.Как отмечает телеканал, подобные утверждения президента США являются «поворотным моментом» в конфликте в Газе.
По мнению главы Америки, Израиль пока не перешел красную черту в конфликте в Газе.
Ранее Байден признал, что США причастны к убийствам мирных жителей в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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