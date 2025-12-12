В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов

12 декабря 2025, 19:14

Сенатор Джабаров: предложение Зеленского о перемирии на время выборов — уловка

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал очередной уловкой предложение Владимира Зеленского о перемирии на время выборов.





В беседе с «NEWS.ru» Джабаров заявил, что лидер киевского режима таким образом пытается выиграть время для перевооружения армии.

«Зеленский, выдвигая условия [по прекращению огня на время выборов], рассчитывает на затяжку времени. Я думаю, подготовка к выборам у него продлится несколько месяцев, если не лет. Поэтому это очередная уловка Зеленского. Ему выборы не нужны. Он будет любой ценой тянуть время для того, чтобы получить какую-то передышку, потому что Вооружённые силы Украины трещат по швам», — высказался политический деятель.