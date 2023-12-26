Новости СВО: где ВС РФ прорвали оборону врага, на каком направлении контратакуют ВСУ

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ВСУ попытались перейти в контратаку, однако успеха не имели. ВС РФ сдерживают наступление врага и прорывают его оборону на нескольких участках фронта. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где удалось достичь тактического успеха российским военным, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ бросают женщин в составе ДШБ ВСУ на Купянское направление
Украинская группировка, в которой присутствуют женщины, брошена на Купянское направление. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко написал в своем телеграм-канале.
Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить
По его словам, речь идет о 95-й десантно-штурмовой бригаде. Военнослужащие из этого подразделения не имеют опыта службы, кроме того, участие в боевых действиях также принимают женщины.
Ивановские десантники ликвидировали группу ВСУ под Артемовском
Под Артемовском ликвидирована группировка войск противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака была произведена возле дороги на Часов Яр. Личный состав ВСУ, находящийся в укрытиях, ликвидирован с помощью FPV-дронов, уточнили в ведомстве.
Артиллеристы ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ под Купянском
Артиллеристы из группировки «Запад» уничтожили укрепленные позиции ВСУ под Купянском, сообщили в российском оборонном ведомстве. Для нанесения ударов по врагу артиллерийский состав использовал самоходные установки «Мста-С».
Пехота противника была уничтожена.
Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском
При взятии блиндажа ВСУ российские бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на командира штурмового отряда с позывным «Шустрый».
Собеседник издания рассказал, что в ходе разведки, бойцы «Ахмата» обнаружили недостроенный блиндаж, где укрывались четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались наемниками из Колумбии. В результате штурма три боевика ликвидированы, в том числе иностранные.
Последние новости СВО
Минувшей ночью ВС РФ нанесли серию ударов по Кривому Рогу, Николаеву, Одессе. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Южнее освобожденной российскими Марьинки, начались тяжелые бои за Новомихайловку. На окраинах действуют штурмовые подразделения.
Бои продолжаются на Херсонском направлении. Небо над Крынками за противником. При помощи ретрансляторов враг держит в воздухе большое количество ударных БПЛА и дронов-бомбардировщиков.
На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ
Российским бойцам удалось отразить атаку врага на Запорожском фронте в районе Работино. Также ВСУ попытались атаковать на Артемовском направлении, однако успеха не достиг.
Тактические успехи имеют ВС РФ у Богдановки.
Оборона противника проломлена в Серебрянском лесничестве. ВС РФ начали выравнивание фронта после кровопролитных боев.
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Анастасия Крестьянова