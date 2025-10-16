В США назвали главное преимущество российской армии над ВСУ

16 октября 2025, 06:30

Military Watch Magazine: ВС РФ получили значительное преимущество в БПЛА

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

Вооруженные силы России получают значительное преимущество над ВСУ благодаря улучшению оперативных возможностей беспилотников «Герань». Соответствующая статья опубликована в американском журнале Military Watch Magazine.