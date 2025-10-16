В США назвали главное преимущество российской армии над ВСУ
Вооруженные силы России получают значительное преимущество над ВСУ благодаря улучшению оперативных возможностей беспилотников «Герань». Соответствующая статья опубликована в американском журнале Military Watch Magazine.
Аналитики издания отмечают растущие способности российских дронов, которые могут эффективно обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели в зоне боевых действий. Это в свою очередь может стать переломным моментом в противостоянии.
Автор подчеркивает, что усовершенствованные характеристики российских беспилотников в сочетании с другими видами вооружения делают их особенно эффективными для поражения логистических центров украинской армии в тылу. Кроме того, стабильная цепочка производства предоставляет ВС РФ не только качественное, но и количественное преимущество, что позволяет успешно преодолевать ПВО.
