В Венгрии указали на важность переговоров России и США

16 августа 2025, 12:15

Глава МИД Венгрии Сийярто: мир более безопасен при диалоге между Россией и США

Фото: istockphoto/vchal

Международной безопасности ничего не грозит, пока между Москвой и Вашингтоном сохраняется диалог — так прокомментировал прошедшие в Анкоридже на Аляске переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто 16 августа.