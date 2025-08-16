В Венгрии указали на важность переговоров России и США
Международной безопасности ничего не грозит, пока между Москвой и Вашингтоном сохраняется диалог — так прокомментировал прошедшие в Анкоридже на Аляске переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто 16 августа.
На своей странице в соцсетях он отметил, что мир становится безопаснее при наличии российско‑американского диалога на высоком уровне и поблагодарил обоих президентов за организацию саммита; по его словам, урегулирование украинского конфликта должно происходить не на поле боя, а за переговорным столом.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт уже три с половиной года отстаивает позицию о том, что решение украинского вопроса возможно лишь дипломатическим путём и при условии сохранения контактов, в отличие от ряда европейских политиков, по его мнению не заинтересованных в реальном разрешении конфликта.
На пресс‑конференции 15 августа после переговоров с Трампом Путин заявил, что соглашается с мнением о том, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы в момент его начала президентом США был Трамп, и выразил надежду, что достигнутое взаимопонимание с американской стороной откроет дорогу к установлению мира на Украине.
