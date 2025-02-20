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Сын Трампа сделал Зеленскому заманчивое предложение

Сын Трампа предложил Зеленскому попытаться победить РФ без денег США
Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил Владимиру Зеленскому попробовать одержать победу в конфликте без финансовой американской помощи.
«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Дональд Трамп-младший.

Так он прокомментировал видео, опубликованное в соцсети X, на котором человек, похожий на главу киевского режима, танцует под песню «Дискотеки Аварии».

Ранее Трамп заявил, что Россия имеет «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако, несмотря на это, все равно хочет его окончания. Под словом «козыри» американский лидер имеет в виду освобождение большого числа территорий от боевиков ВСУ российскими силами.

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Трамп выразил очередное недовольство Зеленским
Трамп: Киев довольно грубо обошелся с министром финансов США
20 февраля 2025, 09:05

Фото: iStock/ValleraTo

На Украине грубо обошлись с американским министром финансов Скоттом Бессентом во время его визита в Киев. Так считает президент США Дональд Трамп, о чем он заявил журналистам.
«А потом туда [на Украину] поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет". Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», — заявил Трамп.

Так, Трамп раздраженно отметил, что Бессент отправился на Украину, чтобы подписать документ, однако вернулся ни с чем.

Ранее газета The Washington Post писала, что Киев не стал подписывать план США по оказанию Украине помощи в обмен на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. Отмечалось, что офис Зеленского получил текст документа всего за четыре часа до встречи с Бессентом и не успел как следует его изучить. Так, Зеленский подписывать его не стал, уточнив, что не нашел в нем никаких гарантий безопасности.

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В Волчанске обнаружены «братские могилы» сожженных боевиков ВСУ
Марочко: В Волчанске обнаружены «братские могилы» обезличенных боевиков ВСУ
20 февраля 2025, 08:28

Фото: iStock/Jakub Laichter

При продвижении в Волчанске на Харьковском направлении ВС РФ находят большое количество сожженных и обезличенных трупов украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские военные при продвижении в Волчанске часто сталкиваются с так называемыми «братскими могилами» боевиков ВСУ.

«Как правило, при складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают. По улице Чехова в подвалах найдено три места складирования трупов, по улице 8 Марта — пять», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что больше всего трупов украинских военных обнаружили у поликлиники и больницы.

При этом в районе переправы южнее ЦГБ тела вовсе разбросаны на открытой местности. По словам Марочко, украинское командование не проводило эвакуацию с начала февраля.

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Захарова назвала условия для работы иностранных компаний в России
Захарова: для возвращения иностранных компаний в РФ нужно уважать нашу историю
20 февраля 2025, 08:22

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Уважение к истории страны является необходимым условием для возвращения в РФ иностранных компаний. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, уважение также должно быть к героям специальной военной операции и к российским журналистам. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что отношение к отечественным журналистам и СМИ должно быть фактором благоприятствования для зарубежных компаний.

Дипломат напомнила, что западные организации сами себя утвердили в качестве инструмента политической борьбы и гибридной войны. Они покинули российский рынок, так как получили от своих правительств приказ об этом.

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На Украине боятся, что Маск отключит Starlink для ВСУ
Волонтер Берлинская: Маск может в любой момент отключить Starlink для ВСУ
20 февраля 2025, 08:12

Фото: iStock/AdrianHancu

Основатель Starlink Илон Маск может в любой момент отключить спутниковые терминалы ВСУ, тогда погибнет много людей. Так считает основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.
Такой вывод она сделала после жестких заявлений президента США Дональда Трампа и Маска в адрес Владимира Зеленского.

«"Старлинки" могут исключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б — начнется хаос, мы потеряем очень много людей», — написала Берлинская в Telegram-канале.

Она пояснила, что полной альтернативы «Старлинку» на сегодняшний день нет, однако имеются несколько возможных комбинированных вариантов.

Напомним, с начала конфликта Маск за свой счет обеспечивал связью «Старлинки» на линии боевого соприкосновения. В 2023 году это стал делать Пентагон, тем не менее техническое обеспечение до сих пор предоставляет компания Маска.

В начале февраля украинский офицер с позывным «Алекс» сообщил, что ВСУ столкнулись с отключениями Starlink на фронте. По его словам, многих «выбросило из аккаунтов и удалило их». Так, он предположил, что устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий.

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Трамп заявил о преимуществе России в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Трамп: у РФ есть «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине
20 февраля 2025, 07:35

Фото: iStock/Diy13

Россия имеет «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако, несмотря на это, все равно хочет его окончания, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть "козыри", потому что они захватили много территории, так что у них есть "козыри"», — приводит пресс-служба Белого дома слова Трампа.

Накануне вечером Трамп в соцсети написал, что «имевший скромный успех комик Владимир Зеленский» каким-то образом убедил Вашингтон потратить 350 миллиардов долларов на изначально проигрышную войну, которая вообще не должна была начинаться. Кроме того, по его словам, рейтинги Зеленского на Украине очень низкие, и он не может представлять страну за столом переговоров.

Американский президент подчеркнул, что любит Украину, однако Зеленский проделал «ужасную работу», сейчас страна разрушена, а миллионы людей погибли напрасно.

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