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Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил Владимиру Зеленскому попробовать одержать победу в конфликте без финансовой американской помощи.
«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Дональд Трамп-младший.
Так он прокомментировал видео, опубликованное в соцсети X, на котором человек, похожий на главу киевского режима, танцует под песню «Дискотеки Аварии».
Ранее Трамп заявил, что Россия имеет «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако, несмотря на это, все равно хочет его окончания. Под словом «козыри» американский лидер имеет в виду освобождение большого числа территорий от боевиков ВСУ российскими силами.
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