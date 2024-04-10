В США назвали причину низкой эффективности американских дронов в зоне СВО

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Беспилотные аппараты из США, находящиеся на Украине, не проявляют себя столь эффективно, как другие системы, пишет Wall Street Journal. Это объясняется тем, что они испытывают трудности в противодействии радиоэлектронным помехам со стороны России.
По словам исполнительного директора компании Skydio Адама Брая «общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы».
Согласно отчету газеты, украинские чиновники отметили, что американские дроны «хрупки и неспособны противостоять радиоэлектронным помехам и технологиям блокировки GPS, применяемым Россией».
По информации издания, американские беспилотники часто не могут выполнить полеты на заявленные расстояния. Бывшие чиновники министерства обороны высказали мнение, что недостатки в производстве американских дронов частично обусловлены политикой правительства США в отношении Китая.
Читайте также:
Девушка погибла от осколков украинского БПЛА в Белгородской области
В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки БПЛА на воинскую часть
Системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью
Согласно отчету газеты, украинские чиновники отметили, что американские дроны «хрупки и неспособны противостоять радиоэлектронным помехам и технологиям блокировки GPS, применяемым Россией».
По информации издания, американские беспилотники часто не могут выполнить полеты на заявленные расстояния. Бывшие чиновники министерства обороны высказали мнение, что недостатки в производстве американских дронов частично обусловлены политикой правительства США в отношении Китая.
Читайте также:
Девушка погибла от осколков украинского БПЛА в Белгородской области
В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки БПЛА на воинскую часть
Системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью
Артем Кузьмин