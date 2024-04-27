В США назвали российскую ПВО одной из самых надежных в мире

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Россия, возможно, располагает самой передовой интегрированной системой ПВО в мире, заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум в интервью Business Insider.
По его словам, истребители F-16, которые западные страны собираются передать Украине, столкнутся с серьезными трудностями из-за активности ВС РФ.
Он предупредил, что украинские пилоты, управляющие F-16, могут столкнуться с возможностью попадания в зону действия российских систем ПВО сразу после взлета.
Напомним, что Нидерланды и Дания первыми согласились отправить на Украину истребители F-16, а Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки своих летчиков.
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«У России, вероятно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире», — отметил экс-подполковник.
Он предупредил, что украинские пилоты, управляющие F-16, могут столкнуться с возможностью попадания в зону действия российских систем ПВО сразу после взлета.
Напомним, что Нидерланды и Дания первыми согласились отправить на Украину истребители F-16, а Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки своих летчиков.
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Артем Кузьмин