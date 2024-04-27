Стало известно, что сбили российские системы ПВО

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Российские системы ПВО за последнюю неделю сбили два самолета, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Были сбиты украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, а также средства ПВО сумели перехватить 18 управляемых французских авиационных бомб Hammer и 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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