Стало известно, что сбили российские системы ПВО

17-летнему самбисту Богдану Шеховцеву, который считает себя блогером и переехал в Россию из Украины, не будет места в СВО даже после достижения им 18 лет, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью NEWS.ru.