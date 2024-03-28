Фото: сайт Кремля
Экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский кричит о помощи, но в «катастрофическом» положении украинских войск виноват он сам. Об этом сообщает Fronda.
По мнению Скшипчака, поражение ВСУ является абсолютным выбором киевских властей. Он отметил, что нежелание украинского лидера бороться с коррупцией и разворовыванием финансовой помощи привело украинскую армию к тяжелому кризису, поскольку имеется недостаток не только боеприпасов, но и пищи.
Генерал подчеркнул, что союзники постепенно теряют свое доверие по отношению к Киеву.
Ранее сообщалось, что Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. В ходе встречи глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал передать украинской стороне больше систем ПВО и боеприпасов для них. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова