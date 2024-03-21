В США назвали смертельное оружие русских для ВСУ

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Российские умные авиабомбы стали новой смертельной угрозой для ВСУ, об этом пишет издание The Times.
Речь идет о модифицированных боеприпасах, которые оснащаются «умными» крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие.
Авторы статьи приводят слова украинского военного, который рассказал, какой урон наносит этот вид вооружения украинской армии.
По его словам, ответить на удары с применением «умных бомб» смогут только истребители западного производства, однако их поставки отложены на неопределенный срок. Журналисты отметили, что на Украине наблюдаются сложности с обучением украинских военных использованию западной техники, а также существует ряд проблем с материально-техническим обеспечением.
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Авторы статьи приводят слова украинского военного, который рассказал, какой урон наносит этот вид вооружения украинской армии.
«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — сообщил собеседник издания.
По его словам, ответить на удары с применением «умных бомб» смогут только истребители западного производства, однако их поставки отложены на неопределенный срок. Журналисты отметили, что на Украине наблюдаются сложности с обучением украинских военных использованию западной техники, а также существует ряд проблем с материально-техническим обеспечением.
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Анастасия Хохлова