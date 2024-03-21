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В США назвали смертельное оружие русских для ВСУ

The Times: «умные» авиабомбы ВС РФ стали новой угрозой для ВС Украины
21 марта 2024, 08:06
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские умные авиабомбы стали новой смертельной угрозой для ВСУ, об этом пишет издание The Times.
Речь идет о модифицированных боеприпасах, которые оснащаются «умными» крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие.

Авторы статьи приводят слова украинского военного, который рассказал, какой урон наносит этот вид вооружения украинской армии.


«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — сообщил собеседник издания.

По его словам, ответить на удары с применением «умных бомб» смогут только истребители западного производства, однако их поставки отложены на неопределенный срок. Журналисты отметили, что на Украине наблюдаются сложности с обучением украинских военных использованию западной техники, а также существует ряд проблем с материально-техническим обеспечением.

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В грузинском легионе воюют наёмники из Японии, Великобритании, Израиля
Пленный: в грузинском легионе ВСУ есть британцы, японцы, израильтяне и другие
21 марта 2024, 07:40

Фото: iStock/dvulikaia

В «Грузинском национальном легионе» на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из Японии, Великобритании, Израиля, Армении и Азербайджана. Об этом рассказал пленный военный из Грузии Мамука Гацарели — участник данного вооруженного формирования. его слова передаёт РИА Новости.
Гацарели до 2022 года был стрелком ручного пулемета М-249 роты «Альфа» 22-го батальона 2-й мехбригады вооруженных сил Грузии. Он решил отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Уже 15 марта того же года он прилетел в Варшаву и там подошел к человеку с табличкой «Иностранный легион». Однако в силу возраста (2001 г. р.) его туда не взяли. Тогда, по его словам, он добыл контакты командира «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили.

«Я позвонил ему, он направил ко мне человека - и через час я уже находился в месте дислокации «Грузинского национального легиона». В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности», — рассказал Гацарели.

Он уточнил, что некоторые из них участвовали в конфликте с 2014 года.

Напомним, 20 февраля 2024 года он получил пожизненный срок за участие в боевых действиях на стороне Украины и посягательства на жизнь военнослужащего.

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Рогов рассказал, как жители Работино воспринимают присутствие ВСУ
Рогов: жители Работино воспринимают присутствие ВСУ оккупацией
21 марта 2024, 07:18

Фото: iStock/Olena_Z

Население села Работино в Запорожской области воспринимают присутствие украинских военный как оккупацию и призывают их покинуть населенный пункт. Об этом заявил глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что на встрече были и жители сел Вербовое и Новопрокоповка, в районах которых также велись ожесточенные бои во время летнего контрнаступления ВСУ. По словам Рогова, он был поражён силой духа местного населения и их любовью к России.


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В Киеве произошли три серии взрывов
21 марта 2024, 06:41

Фото: iStock/ sandsun

Три серии взрывов произошли в украинской столице, сообщает издание «Общественное». Мэр города Виталий Кличко также написал в своем Telegram-канале: «Взрывы в городе».
Перед этим киевская городская военная администрация проинформировала граждан о работе систем ПВО в городе.

Издание «Общественное. Новости» уточняет, что взрывы раздаются 21 марта в центральных районах Киева с 04:50 утра (05:50 мск — прим. ред.).

Тем временем на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее также сообщалось, что в Харькове два раза за день произошли взрывы. В результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения, еще пять человек пропали без вести. На месте прилета произошел крупный пожар.

Российские войска с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева, заявили ученые
21 марта 2024, 06:38

Фото: iStock/ Michele Ursi

Великобритания предложила организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а освободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, заявили российские ученые Академии военных наук в статье для журнала «Национальная оборона».
Там сказано, что применяя фактор повышения мобильности, Британия предложила к маю подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы сформировать буферную зону на занятых позициях, в том числе на границе с Белоруссией и вокруг Киева. Высвободившиеся силы ВСУ Лондон хочет направить в зону боевых действий для подрыва наступательных возможностей России и вынуждения ее к переговорам, говорится в статье.

При этом допускается, что данная идея Лондона не получит поддержку большинства стран-участниц НАТО.

Автором публикации стали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.

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В Харькове второй раз за день произошли взрывы
21 марта 2024, 01:10

Фото: iStock/ Zheka-Boss

В украинском Харькове второй раз за день произошли взрывы, сообщил в мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В городе снова раздаются взрывы», — написал он.

По его сведениям, в результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения. Еще пять человек пропали без вести, их личности установлены. На месте прилета произошел крупный пожар, который почти потушили.

О первом взрыве Терехов сообщил в обед 20 марта. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Тем временем в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.

Российские войска с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный украинской стороной на Крымском мосту.

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#воздушная тревога
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Российские военные уничтожили патрульный корабль ВМС Украины под Одессой
20 марта 2024, 23:07

Фото: iStock/Zeferli

Российские военные уничтожили патрульный корабль ВМС Украины у причала Одесского завода. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«"Иксоводы" наносят удары в глубину вражеской обороны, поразив U 172. После попадание в рубку и топливную систему можно наблюдать активное горение и разлив топлива», — говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что барражирующий боеприпас «Ланцет» преодолел около 50 км до поражения цели в Григоровке, которая находится более чем в 40 км от линии соприкосновения.

Ранее также сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по заводу в Харькове, где находились военнослужащие ГУР Минобороны Украины, которые пытались штурмовать Белгородскую область.

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#удар
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Депутат Швыткин объяснил необходимость «санитарной зоны» у границ РФ
20 марта 2024, 22:36

Фото: istockphoto.com/Diy1

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что «санитарная зона» на Украине способствует безопасности приграничья России на воздухе и земле от ДРГ и беспилотников.
«Противник не сможет её пересекать средствами противовоздушной обороны, различных сухопутных подразделений и т. д. Эта зона позволит не пускать диверсионные разведывательные группы, а также различные беспилотные летательные аппараты на территорию приграничных районов нашей страны», — пояснил в беседе с Газета.ру Швыткин.

Ранее Владимир Путин заявлял, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ. Он отмечал, что в том числе имеет оружие западного производства.

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#всу
#украина
#россия
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Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ДНР, заявил Пушилин
20 марта 2024, 22:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шесть мирных жителей пострадали при обстреле украинской армией ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.
Так, минувшей ночью сотрудники МЧС тушили пожар, возникший после обстрела вооружённых формирований Украины (ВФУ) Горловки. В это время с беспилотника была сброшена взрывчатка. В результате четверо спасателей получили ранения.

Также украинский дрон-камикадзе произвёл атаку на Никитовский район Горловки. Вследствие этого пострадал водитель такси 1973 года рождения.

В Петровском районе Донецка в ходе обстрела был ранен мужчина 1979 года рождения, отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, все пострадавшие в настоящее время проходят лечение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Пушилин рассказал, что в результате обстрела получили повреждения 11 жилых домов, складские помещения, здание колледжа, трансформатор, два автомобиля МЧС и гражданский автомобиль.

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#всу
#украина
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Армия России поразила базу наемников в Харькове
20 марта 2024, 21:59

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные нанесли удар по базе иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Харькове достаточно много баз наемников появилось. (Ударом — ред.) поражена одна из них», — говорится в сообщении агентства.

При этом информация о нанесённом ущербе не приводится.

Ранее уже сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по заводу в Харькове, где находились военнослужащие ГУР Минобороны Украины, которые пытались штурмовать Белгородскую область. Информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате удара ликвидировано большое число военных от ГУР Украины, которые осуществляют попытки штурмовать Белгородскую область.

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#всу
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