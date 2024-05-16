В США назвали сроки падения Украины

На выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве герой России Иван Жарский пошутил, что во время спецоперации на Украине просто сидел за компьютером и занимался делами писаря, но на самом деле он уничтожил немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley, пишут «Известия».