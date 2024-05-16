В США назвали сроки падения Украины

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Украина может потерпеть поражение на поле боя уже в ближайшие три месяца. Такое предположение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
«Я пытаюсь быть реалистом. Вероятно, примерно уже через три месяца мы увидим падение Киева. Русские добились огромного прогресса», — отметил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он считает, что армии Украины не получится остановить продвижение российских войск. Киев падёт в любом случае, уверен экс-разведчик. При этом Шаффер отметил, что администрация президента США Джо Байдена надеется, что неизбежное падение Украины произойдёт не ранее четвёртого ноября.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Он подчеркнул, что США позволяют Украине самой решить, как вести боевые действия против России.
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Элина Позднякова