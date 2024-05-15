США выделят Украине еще $2 млрд на военные нужды

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Штаты выделят Украине дополнительно $2 миллиарда военного финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Средства будут выделены из нового фонда оборонной промышленности. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Он подчеркнул, что речь идет о новом фонде Штатов для Украины, который обеспечит как закупки оружия у других стран, так и развитие ВПК самой страны.
Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Америки прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине от Вашингтона.
До этого сообщалось, что Белый дом выделит Киеву очередной транш военной помощи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он подчеркнул, что речь идет о новом фонде Штатов для Украины, который обеспечит как закупки оружия у других стран, так и развитие ВПК самой страны.
Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Америки прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине от Вашингтона.
До этого сообщалось, что Белый дом выделит Киеву очередной транш военной помощи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева