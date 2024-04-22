Фото: istockphoto/Diy13
Россия может одержать победу в украинском конфликте гораздо раньше, чем многие ожидают. Это может произойти ещё до окончания президентского срока Джозефа Байдена.
Такое мнение высказал руководитель инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Митч в своём материале, опубликованном изданием Politico. Он считает, что такой срок вполне реален. Такие выводы эксперт сделал на основании положения ВСУ, ситуация для которых продолжает ухудшаться практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Таким образом, Байден ещё находясь в Овальном кабинете может увидеть крах Украины, в которую вложил столько американских денег, подытожил Митч.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад продолжает призывать Россию к переговорам, готовность к которым Кремль не раз демонстрировал, однако игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.
Читайте также:
Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский
Украина заплатит за пакет помощи США тысячами жизней своих граждан – Косачев
США могут отправить военную помощь Киеву уже к концу следующей недели
Александр Бойцов