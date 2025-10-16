В США назвали уязвимость Tomahawk

16 октября 2025, 10:04

WSJ: американские ракеты Tomahawk могут быть уязвимы для российских систем ПВО

Фото: iStock/e-crow

Американские крылатые ракеты Tomahawk могут оказаться уязвимыми для российских систем ПВО. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на политиков и аналитиков.