В США назвали уязвимость Tomahawk
Американские крылатые ракеты Tomahawk могут оказаться уязвимыми для российских систем ПВО. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на политиков и аналитиков.
Эксперты полагают, что это оружие вряд ли сильно повлияет на ход конфликта, если администрация США не согласится поставить его в больших количествах и разрешить Украине наносить удары по целям вглубь РФ. Кроме того, Вашингтону придется передать Киеву наземные пусковые установки для этих ракет, однако их сейчас не хватает.
Также отмечается, что Пентагон имеет ограниченное количество установок Typhoon, пригодных для запуска Tomahawk. Однако могут быть адаптированы и другие системы, в том числе новая разработка компании Oshkosh Defense.
Американские чиновники выразили мнение, что, если лидер страны Дональд Трамп даст добро, доставка ракет и обучение расчетов займут несколько месяцев.
