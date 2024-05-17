В США неожиданно высказались о ходе спецоперации на Украине

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Российские войска обладают всем необходимым, чтобы выйти к реке Днепр.
Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, дела для Украины идут очень плохо, российская армия продвинулась еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда она дойдет до реки Днепр.
Он добавил, что украинские боевики находятся на грани коллапса. В театре военных действий ситуацию контролирует Москва. При этом Владимир Путин дал ясно понять, что Россия открыта к переговорам, заключил он.
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Алёна Самарева