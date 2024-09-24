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У США и Запада отсутствует четкая стратегия по Украине, что выгодно российской стороне, потому что несогласованность союзников способствует истощению их ресурсов. Об этом пишет издание The National Interest.
«Она (стратегия Запада. — Прим. ред.) практически гарантирует, что ресурсы будут тратиться впустую. Она поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают американскую мощь. И, наконец, убеждает Кремль в том, что он сможет «пересидеть» Запад и достичь своих целей в этом противостоянии», — говорится в материале.Отмечено, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его союзники по-разному видят «победу» украинской стороны. Первый считает ею возврат к границам 1991 года, а вторые — возвращение республики к границам 2022 года, а то и вообще сам факт того, что Украина продолжит существовать.
«И еще до начала боевых действий президент Джо Байден подчеркивал, что США не пойдут войной на Россию ради Украины…» — резюмировали авторы статьи.Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года.
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