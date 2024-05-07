ВС РФ уничтожили позиции ВСУ, откуда вёлся обстрел российских территорий

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ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Сумской области, откуда противник запускал беспилотники по российским территориям. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Населенный пункт Глухов утром получил три прилета ФАБ. Из сёл Глуховского района обстреливается мирное население русских областей. Были уничтожены позиции», — цитирует РИА Новости Лебедева.
По его предположению, одна из ракет попала по базе, откуда украинские военные запускали БПЛА по территории России.
Прежде Лебедев также сообщал, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. По словам Лебедева, ранее поступала информация о том, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Он отметил, что ракетные удары были связаны с этими данными.
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Элина Позднякова