Генсек НАТО заявил об оптимизме в отношении инициативы Трампа по Украине

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что он «очень оптимистично» настроен в отношении мирной инициативы американского лидера Дональда Трампа по Украине. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Словакию, передает РИА Новости.
По его словам, для достижения любого мирного соглашения в дальнейшем, должны быть надежные гарантии безопасности. Рютте также не стал исключать размещение европейских солдат для гарантии будущего мирного соглашения.
Соединенные Штаты не против данной инициативы, заключил генсек НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ имеет «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, но, несмотря на это, все равно хочет его окончания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Соединенные Штаты не против данной инициативы, заключил генсек НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ имеет «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, но, несмотря на это, все равно хочет его окончания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова