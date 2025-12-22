В США объявили о прорыве в мирном процессе по Украине

22 декабря 2025, 14:49

Вэнс: на переговорах по Украине произошел прорыв

Фото: iStock/sb2010

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в процессе по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит британский портал UnHerd.





Так он прокомментировал итоги переговоров со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, которые прошли в Майами.

«Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто», — сказал Вэнс.