В США объявили о прорыве в мирном процессе по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в процессе по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит британский портал UnHerd.
Так он прокомментировал итоги переговоров со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, которые прошли в Майами.
«Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто», — сказал Вэнс.Он также отметил, что гарантировать мирное соглашение пока нельзя. По мнению политика, вероятность его достижения высока, но совсем исключать иной поворот событий не стоит.
На встрече обсуждалось положение русскоязычного населения Украины. Вице-президент США подчеркнул, что диалог затронул судьбу людей по обе стороны конфликта и остается одним из самых сложных вопросов.