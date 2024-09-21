Военный эксперт Дандыкин назвал успехом удар по сухогрузу с западным оружием

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Удар ВС РФ по сухогрузу с предназначенным для Украины западным оружием можно назвать успехом, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет «Лента.ру».
По мнению эксперта, удар по сухогрузу значительно повлияет на боеспособность Украины. Также атака российских сил имеет важное значение, поскольку были ликвидированы ракеты, которые могли использоваться для атак вглубь территории РФ.
Дандыкин заключил, что произошедшее можно расценивать, как сигнал для тех, кто планировал атаковать российскую территорию дальнобойным оружием.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дандыкин заключил, что произошедшее можно расценивать, как сигнал для тех, кто планировал атаковать российскую территорию дальнобойным оружием.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова