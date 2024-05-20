В США заявили о неспособности обеспечить Украину боеприпасами

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Америка не может снабдить Украину достаточным количеством средств ПВО. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, изначально Украина просила 10 000 ракет, чтобы отражать удары РФ.
Джонсон отметил, что потенциал сил РФ превосходит военные возможности ВСУ, а также указал на то, что у России есть «множество ходов». Она может увеличить численность армии и нарастить производство оружия, добавил он.
Ранее сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать системы ПВО Польши и Румынии для помощи Украине. По словам экс-главы Североатлантического альянса, НАТО может помочь Украине сбивать российские беспилотники и ракеты без отправки войск на Украину. Так страны альянса помогут более эффективно защищать западную часть Украины, в том числе оборонную промышленность страны.
Крым оценит нанесенный украинскими обстрелами ущерб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить», — заявил он.
Джонсон отметил, что потенциал сил РФ превосходит военные возможности ВСУ, а также указал на то, что у России есть «множество ходов». Она может увеличить численность армии и нарастить производство оружия, добавил он.
Ранее сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать системы ПВО Польши и Румынии для помощи Украине. По словам экс-главы Североатлантического альянса, НАТО может помочь Украине сбивать российские беспилотники и ракеты без отправки войск на Украину. Так страны альянса помогут более эффективно защищать западную часть Украины, в том числе оборонную промышленность страны.
Крым оценит нанесенный украинскими обстрелами ущерб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова