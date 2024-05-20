ВС РФ штурмуют Часов Яр, ВСУ контратакуют в Волчанске: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Армия России продолжает наступление на Харьковском направлении и уже сумела занять практически всю северную часть Волчанска, также продолжаются серьёзные бои на восточных окраинах Часова Яра, где уже практически полностью уничтожена группировка ВСУ.
Где развернулись самые ожесточённые бои и где российские войска имеют тактические успехи, расскажет редакция «Радио 1».
Российские войска заняли практически всю северную часть Волчанска. При этом противник подтянул серьёзные резервы и удерживает оборону в районе населённого пункта Липцы и в Волчанске, а также предпринимает контратакующие действия. У Липцов наши войска продвинулись на глубину от 200 до 400 метров, а в Волчанске — от 150 до 600 м. Однако ВСУ не собираются оставлять город просто так и продолжают оказывать сопротивление. Военкор ВГТРК Андрей Руденко считает, что перестановка украинских войск приведёт к ослаблению Киева на других участках фронта.
На днях ВС РФ заняли Бугроватку. Российские силы также атакуют в сторону населённого пункта Прилипка.
В Красногоровке ВС РФ продолжают продавливать оборону ВСУ с востока, в городе продолжаются серьёзные бои. При этом в Нетайлово и Уманском особых изменений нет. Здесь армия России методично зачищает территорию от остатков украинских военных. Также боевые действия продолжаются на окраине Новопокровского. Активные действия направлены на ослабление позиций противника.
Здесь ВС РФ продолжают наступать на восточные окраины Часов Яра, пишет Telegram-канал WarGonzo. Штурмовые подразделения ВДВ ведут ожесточённые бои под прикрытием танков и артиллерии в микрорайоне Новый в первых застройках. Также известно, что туда прибыли подразделения ВСУ «Кракен»* в качестве резервов. Они уже приняли участие в стрелковых боях.
Кроме того, российские войска стремятся улучшить свои позиции по флангам города. Сохраняется высокий темп боевых действий восточнее Калиновки, на территории заказника Ступки-Голубовские-2 и в районе Ивановского. Есть продвижения в районе Богдановки. Также ВС РФ имеют заметное продвижение в Клещеевке, однако господствующие высоты на западе обеспечивают стратегическое преимущество ВСУ. Подобное положение требует дальнейшего давления на южный фланг под Часов Яром, пояснил военкор Евгений Лисицын.
Армия России продолжает вести активные боевые действия в Работино. Противник активно обстреливает российские позиции из артиллерии и дронов. Накануне сообщалось, что наши войска продвинулись в сторону Гуляйполя, однако эти данные подтвердить не удалось.
Российские силы значительно зачистили территорию от ВСУ, активно наступая на запад от Авдеевки в Уманском и Яснобородовке.
При этом украинские военные аналитики подтверждают главе поражения ВСУ и продвижение российских войск вглубь украинской обороны. А депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что в ослаблении обороны ВСУ на различных участках фронта в зоне СВО виновны подчинённые главкома Александра Сырского.
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* запрещенная в России террористическая организация
Харьковское направление
Российские войска заняли практически всю северную часть Волчанска. При этом противник подтянул серьёзные резервы и удерживает оборону в районе населённого пункта Липцы и в Волчанске, а также предпринимает контратакующие действия. У Липцов наши войска продвинулись на глубину от 200 до 400 метров, а в Волчанске — от 150 до 600 м. Однако ВСУ не собираются оставлять город просто так и продолжают оказывать сопротивление. Военкор ВГТРК Андрей Руденко считает, что перестановка украинских войск приведёт к ослаблению Киева на других участках фронта.
На днях ВС РФ заняли Бугроватку. Российские силы также атакуют в сторону населённого пункта Прилипка.
Донецкое направление
В Красногоровке ВС РФ продолжают продавливать оборону ВСУ с востока, в городе продолжаются серьёзные бои. При этом в Нетайлово и Уманском особых изменений нет. Здесь армия России методично зачищает территорию от остатков украинских военных. Также боевые действия продолжаются на окраине Новопокровского. Активные действия направлены на ослабление позиций противника.
Часовоярское направление
Здесь ВС РФ продолжают наступать на восточные окраины Часов Яра, пишет Telegram-канал WarGonzo. Штурмовые подразделения ВДВ ведут ожесточённые бои под прикрытием танков и артиллерии в микрорайоне Новый в первых застройках. Также известно, что туда прибыли подразделения ВСУ «Кракен»* в качестве резервов. Они уже приняли участие в стрелковых боях.
Кроме того, российские войска стремятся улучшить свои позиции по флангам города. Сохраняется высокий темп боевых действий восточнее Калиновки, на территории заказника Ступки-Голубовские-2 и в районе Ивановского. Есть продвижения в районе Богдановки. Также ВС РФ имеют заметное продвижение в Клещеевке, однако господствующие высоты на западе обеспечивают стратегическое преимущество ВСУ. Подобное положение требует дальнейшего давления на южный фланг под Часов Яром, пояснил военкор Евгений Лисицын.
Запорожское направление
Армия России продолжает вести активные боевые действия в Работино. Противник активно обстреливает российские позиции из артиллерии и дронов. Накануне сообщалось, что наши войска продвинулись в сторону Гуляйполя, однако эти данные подтвердить не удалось.
Авдеевское направление
При этом украинские военные аналитики подтверждают главе поражения ВСУ и продвижение российских войск вглубь украинской обороны. А депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что в ослаблении обороны ВСУ на различных участках фронта в зоне СВО виновны подчинённые главкома Александра Сырского.
Читайте также:
ВСУ почти уничтожены на востоке Часова Яра
Пленный украинский пограничник раскрыл оборону в Харьковской области
Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в Запорожской области
* запрещенная в России террористическая организация
Элина Позднякова