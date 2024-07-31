В США оценили новые российские дроны «Гербера»

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Новый дрон «Гербера», разработанный в России, может подключаться к украинской 4G-сети и передавать данные российскому оператору. Об этом сообщает TWZ.
Украинские эксперты выяснили, что «Гербера» оснащена парой антенн 3G/4G и модемом с SIM-картой, что позволяет дрону подключаться к украинской мобильной сети и через нее передавать данные российской стороне.
По данным издания, производить БПЛА «Гербера» намного дешевле, чем «Герань-2». Однако пока нет исчерпывающей информации о новых беспилотниках.
Издание отмечает, что производство «Герберы» обходится России дешевле, чем выпуск более крупного дрона «Герань-2», однако информации о первых пока недостаточно. При этом авторы статьи не сомневаются, что российские «Герберы» доставят немало хлопот украинским операторам систем противовоздушной обороны (ПВО), которая по-прежнему сильно перегружена.
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«Некоторые «Герберы» могут выступать ретрансляторами, позволяющими осуществлять связь между другими беспилотниками», — говорится в статье.
По данным издания, производить БПЛА «Гербера» намного дешевле, чем «Герань-2». Однако пока нет исчерпывающей информации о новых беспилотниках.
Издание отмечает, что производство «Герберы» обходится России дешевле, чем выпуск более крупного дрона «Герань-2», однако информации о первых пока недостаточно. При этом авторы статьи не сомневаются, что российские «Герберы» доставят немало хлопот украинским операторам систем противовоздушной обороны (ПВО), которая по-прежнему сильно перегружена.
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Элина Позднякова