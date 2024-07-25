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В России началось серийное производство гексакоптера МиС-35. Об этом пишут «Известия».
Сообщается, что аппарат уже прошел испытания на передовой СВО. БПЛА МиС-35 выполнен по схеме гексакоптера и оснащен шестью электрическими винтомоторными установками, он может вести разведку и сбрасывать боеприпасы.
Главный конструктор КБ МиС рассказал, что беспилотник был создан с нуля под решение широкого круга задач. По размеру он находится где-то между Mavic и «Бабой-ягой». В режиме разведки МиС-35 может находиться в воздухе до 45 минут, а в хороших условиях до 54 минут, разгоняется до 63 км/ч.
Помимо этого, в качестве дополнительного оборудования может быть задействован тепловизор. Это позволяет использовать дрон для разведки в любое время суток.
Сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Главный конструктор КБ МиС рассказал, что беспилотник был создан с нуля под решение широкого круга задач. По размеру он находится где-то между Mavic и «Бабой-ягой». В режиме разведки МиС-35 может находиться в воздухе до 45 минут, а в хороших условиях до 54 минут, разгоняется до 63 км/ч.
Помимо этого, в качестве дополнительного оборудования может быть задействован тепловизор. Это позволяет использовать дрон для разведки в любое время суток.
Сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова