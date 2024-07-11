ВСУ сдали координаты генеральского бункера для российских ударов «Кинжалами»

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Украинские военные сдали российской стороне место, где находится бункер с генералами ВСУ, а также дату и время, когда там состоится важное совещание. В назначенный час по этому месту армия России нанесла мощный удар, который остался незамеченным на фоне ударов по Киеву 8 июля. Об этом пишет военкор Царьграда Андрей Ревницев.
По данным Царьграда, ударная авиация выпустила серию «Кинжалов» по стратегическому объекту противника в Кривом Роге, где располагалось подземное укрытие. Именно там высший офицерский состав ВСУ проводил важные совещания.
При этом уточняется, что пока неизвестно число погибших офицеров ВСУ в ходе прилета «Кинжалов».
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«В момент удара там шло большое совещание по селектору. Били наверняка. На цель, похоже, указали "добрые люди" — те, что имеют счёты к своим командирам. Или же просто подсказали за гонорар. То есть речь о ВСУ, а у многих из них колоссальные претензии к своим командирам», — пишет Ревнивцев.
При этом уточняется, что пока неизвестно число погибших офицеров ВСУ в ходе прилета «Кинжалов».
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Элина Позднякова