ВСУ не смогут долго удерживать позиции в Сумской области в случае наступления ВС РФ

Украинские силы не смогут долго удерживать позиции в Сумской области в случае наступления России. Так военный эксперт Александр Шарковский прокомментировал заявление главкома ВСУ Сырского, что Вооруженные силы Украины готовятся к оборонительным действиям в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «‎Абзац»‎.