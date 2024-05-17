ВСУ не смогут долго удерживать позиции в Сумской области в случае наступления ВС РФ

Фото: istock / Irina Piskova
Украинские силы не смогут долго удерживать позиции в Сумской области в случае наступления России. Так военный эксперт Александр Шарковский прокомментировал заявление главкома ВСУ Сырского, что Вооруженные силы Украины готовятся к оборонительным действиям в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».
По его мнению там пересечённая местность и широкие овраги. Оборонительные линии, которые ВСУ сделали в поле, армия РФ разнесет в щепки очень быстро, сказал он.
Он отметил, что сам город Сумы ВСУ могут укрепить, но там уже идет работа авиации РФ. Шарковский добавил, что развитие боевых действий там будет похоже с текущим наступлением России на Харьковском направлении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Долго удержаться им не удастся – придётся отходить на линию городов», — добавил эксперт.
Он отметил, что сам город Сумы ВСУ могут укрепить, но там уже идет работа авиации РФ. Шарковский добавил, что развитие боевых действий там будет похоже с текущим наступлением России на Харьковском направлении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова