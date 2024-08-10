ВС РФ впервые применили «гибриды бомбы и ракеты» в зоне СВО

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Российские войска впервые использовали новые дальнобойные авиабомбы для ударов по Украине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что впервые использование ВС РФ таких боеприпасов было зафиксировано в пятницу. Глава администрации объяснил, что это универсальные межвидовые планирующие снаряды, которые представляют собой гибрид бомбы и ракеты. Всего было использовано 11 таких авиабомб.
Артюх добавил, что принцип работы этих боеприпасов напоминает действие корректируемых авиабомб. Однако за счёт наличия двигателя они становятся в два раза точнее.
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Анастасия Чинкова