В трех городах Украины произошли взрывы
В Киеве, Сумах и Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ в воскресенье, 8 февраля.
По данным журналистов, в столице раздалось как минимум два взрыва, после чего объявили воздушную тревогу. Telegram-канал Военкоры Русской Весны утверждает, что Киев атаковали ударные беспилотники. В нескольких районах, по его информации, начались пожары
Ранее сообщалось об ударе российских военных по аэродрому в Полтавской области. Туда незадолго до этого, как утверждается, прибыл транспортный самолёт с партией вооружений для ВСУ.
ВС России прорывают последнюю крупную линию обороны на направлении Славянск-Краматорск-Константиновка. Далее у боевиков ВСУ нет сопоставимых укреплённых рубежей и возможностей быстро развернуть новые, а главным естественным препятствием для дальнейшего продвижения остаётся река Днепр.
