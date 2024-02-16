В США похвалили российские танки Т-80БВМ

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Российские танки Т-80БВМ превосходят американские Abrams сразу по нескольким показателям. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра», — говорится в статье.
Также уточняется, что российский Т-80БВМ оборудован мощным газотурбинным двигателем, что позволяет танку успешно передвигаться в экстремальных климатических условиях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Берлине признался, что преимущество России в артиллерии и другом вооружении стало критическим.
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Элина Позднякова