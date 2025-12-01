Над Киришским районом Ленобласти ликвидировали несколько дронов ВСУ
Над Киришским районом Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он уточнил, что на момент 04:35 (мск) отражение воздушной атаки дронов продолжается, и системы ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.
Точное количество сбитых целей в публикации не приводится.
Губернатор Ленинградской области также предупредил, что на время перехвата беспилотников ВСУ в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края обломки украинского БПЛА повредили три частных жилых дома.
