Над Киришским районом Ленобласти ликвидировали несколько дронов ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над Киришским районом Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.



Он уточнил, что на момент 04:35 (мск) отражение воздушной атаки дронов продолжается, и системы ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.

Точное количество сбитых целей в публикации не приводится.

Губернатор Ленинградской области также предупредил, что на время перехвата беспилотников ВСУ в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края обломки украинского БПЛА повредили три частных жилых дома.

