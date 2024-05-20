В США предрекли полное поражение ВСУ в случае одного шага ВС РФ

Фото: iStock/Silent_GOS
Оборона начнет рушиться, если армия России откроет дополнительный фронт в Сумской области. В этом уверен отставной разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Если россияне и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, все будет решено. В этом случае линия обороны ВСУ станет настолько тонкой, что ее структура начнет рушиться», — считает Риттер.
По его словам, Киеву уже некого мобилизовать для пополнения ВСУ. Из-за этого дальнейшее распыление украинских подразделений приведет армию Украины к тотальному коллапсу.
Ранее стало известно, что среди военнослужащих ВСУ распространено употребление алкоголя и наркотиков. По данным американских журналистов, несмотря на то, что украинские власти запретили на Донбассе продажу алкоголя, боевики могут получить его через контрабандистов или сотрудников СМИ, которым те дают интервью за спиртное.
Читайте также:
Небензя рассказал об отсутствии у Запада супероружия, способного повлиять на ход СВО
Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва армии России в зоне СВО
Враг не дремлет: Киев готовит «спящих агентов»
Элина Позднякова