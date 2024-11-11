В США предрекли «самые тяжелые 70 дней» для ВСУ

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В ожидании официального вступления в должность президента США Дональда Трампа для ВСУ наступили самые тяжелые в психологическом плане 70 дней. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире ютуб-канала Deep Dive. По его словам, украинские военные давно забыли о победе, стараясь удержать наступление ВС РФ.
«Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <...> Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта <...> и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому», — пояснил он.Дэвис считает, что сейчас ВСУ полностью утратили моральный дух и какую-либо мотивацию, хотя военные по определению должны быть готовы пожертвовать собой ради победы.
«Гораздо труднее сражаться за то <...>, чтобы только узнать, чем все закончится», — заключил подполковник в отставке.Читайте также:
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