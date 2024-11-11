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В зоне СВО ликвидировали украинского «Бога артиллерии» Поддубченко

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В зоне СВО ликвидировали украинского командира бригады теробороны ВСУ Олега Поддубченко по кличке «Бог артиллерии». Об этом сообщает телеграм-канал «Шепот фронта». Комбриг погиб, как утверждается, на линии боевого соприкосновения.


По информации канала, Поддубченко родился в городе Умань в Черкасской области. Прозвищем «Бог артиллерии», отмечается, командиру дали сослуживцы.

Ранее сообщалось, что на покровском направлении ликвидировали известного барабанщика-сатаниста Николая Amorth Состина, который воевал на стороне ВСУ. Отмечалось, что основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев называл Состина одним из лучших ударников страны. Вокалист «Заводи» Дмитрий Самсонов подчеркнул, что погибший внес большой вклад в развитие украинского блэк-металла.

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#сво
В США предрекли «самые тяжелые 70 дней» для ВСУ
Дэвис: в ожидании Трампа для ВСУ наступили самые тяжелые 70 дней
11 ноября 2024, 06:43

Фото: iStock/Michele Ursi

В ожидании официального вступления в должность президента США Дональда Трампа для ВСУ наступили самые тяжелые в психологическом плане 70 дней. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире ютуб-канала Deep Dive. По его словам, украинские военные давно забыли о победе, стараясь удержать наступление ВС РФ.
«Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <...> Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта <...> и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому», — пояснил он.
Дэвис считает, что сейчас ВСУ полностью утратили моральный дух и какую-либо мотивацию, хотя военные по определению должны быть готовы пожертвовать собой ради победы.
«Гораздо труднее сражаться за то <...>, чтобы только узнать, чем все закончится», — заключил подполковник в отставке.
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#военные
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#всу
#трамп
#вс рф
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Отказывающихся воевать украинцев призывают отречься от гражданства
«Страна»: не желающих воевать украинцев призывают отказаться от гражданства
11 ноября 2024, 03:57

Фото: iStock/kornyeyeva

Глава одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин отречься от гражданства, если они не хотят воевать. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Чиновница, как утверждается, считает, что украинцы должны это сделать по собственной инициативе.
«Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства», — заявила она.
Издание заметило, что призыв Толкачевой довольно трудно выполнить, так как отречься от гражданства Украины можно лишь написав заявление в консульстве, но для этого человек должен находиться за рубежом. Большинство мужчин, не желающих воевать, не могут покинуть страну из-за закрытых границ при военном положении.

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#мобилизация
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На Украине сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожья
11 ноября 2024, 01:27

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил поставленный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что киевские власти скрывают реальные потери, понесенные в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи, а по официальным данным на заводе погибло шесть человек, ранения получили 22.

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#взрывы
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#владимир рогов
#запорожье
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В Молдавии назвали принадлежность упавших БПЛА
Глава МИД Молдавии Попшой: упавшие в стране БПЛА были российскими приманками
10 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие на территории республики БПЛА были якобы российскими дронами-приманками. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, беспилотники должны были отвлечь украинскую систему ПВО.
«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», — отметил Попшой.
Глава МИД Молдавии не стал приводить доказательств, почему упавшие БПЛА были выпущены в России, и не раскрыл, почему он пришел к таким выводам.

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#пво
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При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин
Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
10 ноября 2024, 21:55

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, в Горловке пострадали четверо мужчин и одна женщина. Повреждения получили шесть жилых домов и объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП), добавил глава региона.

Пушилин заключил, что украинские боевики совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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С сайта Рады исчез законопроект о военном положении
Депутат Дубинский: с сайта Рады исчез законопроект об объявлении состояния войны
10 ноября 2024, 21:00

Фото: istockphoto.com/ru/Mariia Kokorina

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что законопроект о введении состояния войны на Украине исчез с сайта парламента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дубинский рассказал, что направил запрос спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, в котором поинтересовался, почему исчез законопроект, который касался объявления войны пропал. По словам парламентария, документ ранее был представлен Владимиром Зеленским.

В то же время на сайте Рады все еще опубликованы законопроекты о всеобщей мобилизации и об использовании Вооруженных Сил и иных военных формирований. Официального комментария от Верховной рады не поступало.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#украина
#бпла
#законопроект
#всу
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Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
Экс-главком НАТО назвал не самым худшим сценарий территориальные уступки Киева
10 ноября 2024, 20:42

Фото: istockphoto.com/ru/reflection_art

Избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий. Об этом сообщил бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире CNN.
По словам Ставридиса, после окончания СВО глава российского государства Владимир Путин останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. Экс-главком НАТО подчеркнул, что это не самый плохой сценарий развития событий.

В июне текущего года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Экс-глава МИД Австрии обвинила Украину в жестокости после атаки на Москву
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Атака дронов ВСУ была направлена на жилые районы
10 ноября 2024, 20:23

Фото: istockphoto.com/ru/NiseriN

Все дроны, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.
По ее словам, это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта.

Согласно информации Минобороны России, украинские боевики в воскресенье, 10 ноября, попытались нанести массированный удар по российской гражданской инфраструктуре с применением 84 дронов. Все воздушные цели сбиты системами противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВС РФ нанесли удар по украинской армии и иностранным наёмникам в Харьковской области

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#всу
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NYT: РФ сконцентрировала группировку из 50 тысяч бойцов под Курском
10 ноября 2024, 20:22

Фото: istockphoto/ Anna_Anikina

Российская Федерация сконцентрировала в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих, информирует газета «The New York Times», ссылаясь на украинские и американские источники.
«Эта группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от ВСУ», — сообщает газета.

По данным издания, чтобы сформировать это мобильное соединение Россия не перебрасывала свои подразделения с востока Украины — это помогло Москве вести активные боевые действия на разных направлениях. Вооружённые силы Украины ожидают начало атаки в ближайшее время, передают информаторы NYT.

Военные из Соединённых Штатов Америки и разведывательные чиновники подчеркнули, что Вооружённые силы Российской Федерации активно укрепляют свои позиции в Курской области и в восточной части страны. В то время ВСУ преследуют неудачи из-за неспособности Киева решить проблему, связанную с численностью их бойцов.

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#военные
#страны
#всу
#курская область
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