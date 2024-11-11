В зоне СВО ликвидировали украинского «Бога артиллерии» Поддубченко

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В зоне СВО ликвидировали украинского командира бригады теробороны ВСУ Олега Поддубченко по кличке «Бог артиллерии». Об этом сообщает телеграм-канал «Шепот фронта». Комбриг погиб, как утверждается, на линии боевого соприкосновения.
По информации канала, Поддубченко родился в городе Умань в Черкасской области. Прозвищем «Бог артиллерии», отмечается, командиру дали сослуживцы.
Ранее сообщалось, что на покровском направлении ликвидировали известного барабанщика-сатаниста Николая Amorth Состина, который воевал на стороне ВСУ. Отмечалось, что основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев называл Состина одним из лучших ударников страны. Вокалист «Заводи» Дмитрий Самсонов подчеркнул, что погибший внес большой вклад в развитие украинского блэк-металла.
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