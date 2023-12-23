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Киев может пасть после российского наступления в следующем году. Об этом сообщает издание The Hill.
В статье отмечается, что европейские государства не смогут восполнить дефицит необходимого вооружения для Украины после прекращения поддержки ВСУ со стороны США. Это приведёт к ослаблению страны, которое ещё больше усугубится после возобновления наступления ВС РФ. В результате, не исключено падение Киева. А президент страны Владимир Зеленский бежит или погибнет, спрогнозировал автор материала.
Также издание напомнило об отрицательных результатах украинского контрнаступления. Созданные российскими военными минные поля, а также постоянные артиллерийские обстрелы привели к тому, что за пять месяцев ВСУ смогли продвинуться лишь на 17 километров.
В заключение издание отметило, что сейчас уже очевидна победа России, которая не зависит от количества поставляемого из США оружия и размера финансирования.
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Также издание напомнило об отрицательных результатах украинского контрнаступления. Созданные российскими военными минные поля, а также постоянные артиллерийские обстрелы привели к тому, что за пять месяцев ВСУ смогли продвинуться лишь на 17 километров.
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Анастасия Чинкова