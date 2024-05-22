ВСУ ударили дроном-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС

Жители Каменки — Днепровской в Запорожской области обращаются к медикам и жалуются на симптомы отравления после атаки со стороны боевиков ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.