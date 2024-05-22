ВСУ ударили дроном-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС

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Украинские войска ударили дроном-камикадзе по территории транспортного цеха на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Отмечается, что в результате удара никто не пострадал, критических разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по жилому кварталу Лисичанска как минимум шесть ракет американского производства из реактивной систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Также в среду стало известно, что подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили поставленные США артиллерийские снаряды для остановки наступления ВС РФ.
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Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по жилому кварталу Лисичанска как минимум шесть ракет американского производства из реактивной систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Также в среду стало известно, что подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили поставленные США артиллерийские снаряды для остановки наступления ВС РФ.
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Анастасия Чинкова