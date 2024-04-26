МАГАТЭ сообщило о непредсказуемой ситуации на Запорожской АЭС

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской атомной электростанции крайне непредсказуемой. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — заявил Гросси.18 апреля ВСУ снова атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС при помощи беспилотника. В результате удара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Токмаке при ударе ВСУ по жилому дому погибли люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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