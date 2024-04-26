Радио1
Главная / Новости / Общество/ МАГАТЭ сообщило о непредсказуемой ситуации на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о непредсказуемой ситуации на Запорожской АЭС

Гросси: ситуация на ЗАЭС остается крайне непредсказуемой
26 апреля 2024, 00:59
Фото: istock / AB Photography

Фото: istock / AB Photography

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской атомной электростанции крайне непредсказуемой. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — заявил Гросси.
18 апреля ВСУ снова атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС при помощи беспилотника. В результате удара никто не пострадал.



Ранее сообщалось, что в Токмаке при ударе ВСУ по жилому дому погибли люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Отберут всё»: Пугачёвой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию

Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов

Депутат Лантратова назвала лучшее наказание для бросившего в снег младенца блогера

#аэс
#всу
#магатэ
#заэс
#беспилотник
Шохин рассказал о закрытой встрече Путина с бизнесом
Шохин: на закрытой встрече Путина с бизнесменами обсудили практические вопросы
26 апреля 2024, 00:35

Фото: сайт Кремля

В ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса обсуждались конкретные и практические вопросы. Об том рассказал председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает РИА Новости.
«Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации», — рассказал Шохин.
Помимо этого, косвенно была затронута тема, связанная с деприватизацией, добавил председатель РСПП.

Ранее российский лидер заявил, что угроза инфляции в России сохраняется, но судя по объективным тенденциям, которые складываются в экономике, снижение ключевой ставки Центрального Банка должно произойти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Отберут всё»: Пугачёвой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию

Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов

Депутат Лантратова назвала лучшее наказание для бросившего в снег младенца блогера

#налоги
#новости
#рф
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области дали старт мотосезону
25 апреля 2024, 23:41

Фото: istockphoto / Eugene Nekrasov

В Подмосковье дали старт мотосезону–2024 2024 «Мы вместе за безопасность дорожного движения». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
начало сезона езды на мотоциклах открыли глава Госавтоинспекции Подмосковья генерал–майор полиции Виктор Кузнецов и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

«Даже опытному мотоциклисту нужно время, чтобы восстановить навыки перед выездом на дорогу. Обязательно надевайте защитную экипировку, чем ярче защитные элементы, тем вы заметнее в любое время суток. Для безопасного движения держите дистанцию и двигайтесь за автомобилями чуть в стороне, чтобы водитель видел вас или свет фар в зеркале заднего вида», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что в Минтрансе также напомнили водителям автомобилей о правилах безопасности на дорогах и правильной ориентировки по зеркалам.

Читайте также:

Расписание электричек Ярославского направления изменится в мае

В двух округах Подмосковья за неделю ликвидировали около 500 дорожных ям

В Подмосковье назвали дату старта сезона речной навигации
#скорость
#водитель
#мотоцикл
#минтранс мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья
Путин поручил сократить путь на поезде из Москвы к Черному морю до 16 часов
25 апреля 2024, 23:39

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья на поезде, об этом сказано на официальном сайте Кремля.
На сайте пишут, что глава государства поручил правительству заняться вопросом сокращения времени пути пассажирского ж/д транспорта в пути следования от Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов.

Российский лидер также поручил проанализировать возможность разделения пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок из регионов Центрального федерального округа до азовских и черноморских портов.

Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 15 июня, ответственным назначили российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Путин рассказал о росте мощности Байкало-Амурской магистрали за последние 12 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Отберут всё»: Пугачёвой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию

Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов

Депутат Лантратова назвала лучшее наказание для бросившего в снег младенца блогера
#владимир путин
#президент
#лидер
#рф
#крым
#море
#железная дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава подмосковного Главгосстройнадзора Гарибян ответил на вопросы студентов на выставке «Россия»
25 апреля 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Министр по государственному надзору в строительстве Московской области Артур Гарибян выступил в деловой программе Дня открытых дверей Национального исследовательского Московского государственного строительного университета на Международной выставки-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Гарибян стал почётным гостем встречи «Диалог без галстуков». Он ответил на вопросы студентов и абитуриентов главного строительного вуза страны, поделился личным опытом и назвал важные, по его мнению, качества, которые пригодятся молодым людям для развития карьеры», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Подмосковный Главгосстройнадзор и МГСУ – давние партнёры. В феврале 2019 года они подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках более 100 студентов прошли практику в одном из самых цифровизированных надзорных ведомств Московской области.

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Специалисты Главгосстройнадзора также участвуют в учебном процессе вуза, курируют лучших студентов и выступают в университете с лекциями.

Читайте также:

Подмосковный Центр занятости представит на выставке «Россия» молодёжную программу

На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта

Форум-выставку «Россия» посетили 11 миллионов человек
#артур гарибян
#студенты
#вднх
#выставка
#форум
#россия
#главгосстройнадзор мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный Центр занятости представит на выставке «Россия» молодёжную программу
25 апреля 2024, 22:45

Фото: пресс-служб Минсоцразвития МО

Московская область представит в пятницу программу Центра занятости населения, посвящённую трудоустройству и обучению молодёжи. Презентация пройдёт на площадке Минтруда страны на Международной выставке-форуме «Россия», рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Посетителей ждёт много полезной информации о возможностях карьерного и личностного роста, которые предлагают ведущие работодатели и образовательные учреждения Подмосковья. Также пройдут мастер-классы от Центра занятости населения, викторины с призами для самых эрудированных и активных участников», – говорится в сообщении.
В числе участников программы - Центр занятости населения Московской области, РКК «Энергия» им. С. П. Королёва», Московское речное пароходство, Российские студенческие отряды, ООО «Ратеп-инновация», Московский политехнический университет, Московский экономический институт, НПО «АСТА» и другие.

Они расскажут о своей деятельности, образовательных программах и доступных для молодёжи вакансиях, в том числе о вариантах временного трудоустройство на период летних каникул.

Программа состоится 26 апреля с 14:45 до 17:00 в павильоне ВДНХ «С1».

Читайте также:

На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта

Форум-выставку «Россия» посетили 11 миллионов человек

На выставке-форуме «Россия» представили кадровый потенциал Подмосковья
#вднх
#трудоустройство
#занятость
#работа
#молодёжь
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
#выставка
#форум
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье на Центральной кольцевой автодороге приступили к укладке асфальта
25 апреля 2024, 21:49

Фото: istockphoto / Sergii Petruk

На обходе деревни Малые Вяземы приступили к укладке асфальтобетона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент рабочие уже уложили примерно порядка 500 метров нижнего слоя покрытия из асфальтобетона.

«Продолжаются работы и на всех искусственных сооружениях обхода. В ближайших планах строителей – смонтировать пролетное строение путепровода через железную дорогу Смоленского направления и опустить его на опорные части. Также специалисты занимаются возведением рамповой части тоннеля, который войдет в состав транспортной развязки с действующей ЦКАД, строительством путепроводов через Можайское шоссе и Ямскую улицу», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что все работы будут завершены к концу 2024 года.

Читайте также:

В сёлах и деревнях Подмосковья отремонтируют около 220 км дорог

В двух округах Подмосковья ликвидировали за неделю около тысячи дорожных ям

На реконструируемом участке Краснополянского шоссе в Лобне начали укладку асфальта
#шоссе
#цкад
#рабочие
#специалисты
#ремонт дорог
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардейцы задержали в Котельниках серийного похитителя брендовых сумок
25 апреля 2024, 21:21

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Котельниках росгвардейцы задержали 52-летнего жителя Воронежской области, подозреваемого в краже из сетевого магазина брендовых сумок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Правоохранители прибыли по сигналу тревоги в охраняемый бутик одежды и обуви. Охранник рассказал, что в торговом зале находится гражданин, который неделю назад вместе с приятелями совершил кражу. Камеры видеонаблюдения показали, что четверо мужчин действовали сообща. Пока знакомые отвлекали охранника бутика, подозреваемый выносил сумки из магазина и возвращался за следующей партией», – пояснили в силовом ведомстве.
Там оценили общую сумму похищенного более чем в 52 тыс. рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Читайте также:

Раскрыты новые подробности о задержанных за убийства российских военных

Наркодилера из Подмосковья задержали с помощью мертвого дельфина

В Подмосковье спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины»
#котельники
#росгвардия
#кража
#преступление
#московская область
#подмосковье
#магазин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 1,2 тыс. человек ждут на лесном субботнике в Подмосковье
25 апреля 2024, 20:44

Фото: Istockphoto / shironosov

Во всех подмосковных лесничествах 27 апреля пройдёт акция «Субботник в лесу». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Во всех 19 филиалах Мособллеса сотрудники лесничеств проведут уборку лесных территорий от неликвидной древесины и бытового мусора. В масштабной акции примут участие более 1,2 тыс. работников лесного хозяйства и волонтёров. Жителей области также приглашают на субботник в лес», – сказал зампред правительства Подмосковья Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба.
Ранее сообщалось, что 27 апреля в Подмосковье состоится общеобластной субботник. Во всех муниципалитетах желающие смогут посадить саженцы деревьев в парках, скверах, на набережных и общественных территориях.

Читайте также:

В Дубне начались весенние субботники

Каширские коммунальщики за неделю убрали более 27 тыс. кв. м. дворов

В Подмосковье нарушение противопожарного режима в лесах грозит крупным штрафом
#лес
#субботник
#уборка
#комлесхоз мо
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Дубны задали около ста вопросов в формате выездной администрации
25 апреля 2024, 19:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провёл во дворе дома №9 по Тверской улице встречу с жителями в формате выездной администрации. Работа во дворе позволяет обсудить больше вопросов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На два часа моим кабинетом стал стол у детской площадки. Мы с командой решили поменять формат и буквально стать ближе к жителям. Считаем, что это удобно: люди приходят после работы, могут задать вопрос и вернуться к домашним делам. К работе подключились дубненцы со всего города. Я и мои заместители отвечали на их вопросы», – рассказал Тихомиров.
По его словам, спрашивали о старте проектов по благоустройству, о повышении качества работы управляющих компаний, о ремонте образовательных учреждений. Всего на месте обсудили около 100 вопросов. Жители отметили эффективность и действенность такого формата.

Тихомиров пообещал и дальше проводить выездную администрацию два раза в месяц, а также дать ответы на все вопросы. Он анонсировал следующее выездное совещание в ближайшие выходные.

Читайте также:

Наукоград Дубна будет обмениваться технологиями с северокорейским Минздравом

Глава округа Дубна Тихомиров сдал кровь на донорской акции

Лицеистка из Дубны стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике
#дубна
#максим тихомиров
#жители
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф