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Киевскому режиму следует ожидать той же развязки, которая постигла в свое время Японию. Об этом в соцсетях написал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция», — сказано в сообщении.Летом 2024 года президент России Владимир Путин предложил Украине план по урегулированию конфликта. Согласно ему, Киев должен отказаться от членства в НАТО, признать свой безъядерный статус, вывести ВСУ с новых территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все санкции.
Киевский режим не устраивает вышеизложенный вариант развития событий.
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Никита Кротов