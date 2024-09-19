Аналитики американского журнала The National Interest (NI) предупредили, что вторжение украинской армии в Курскую область рискует стать катастрофой для ВСУ.
По словам экспертов Дэниела Бесснера и Дерека Дэвисона, спустя месяц после начала атак на регион, они не изменили ход конфликта с Россией.
Эксперты отметили, что российское наступление в регионе может привести к значительным потерям для ВСУ, вынудив их либо отступить, либо потерять большое количество солдат.
Ранее сообщалось, что Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что возможна его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в США. Однако он не уточнил ни время, ни место предполагаемых переговоров.
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«Атаки на Курскую область не принесли ощутимого результата, и Украина вместе с союзниками должна сосредоточиться на поиске путей для переговоров с Россией», — заявили аналитики.
Эксперты отметили, что российское наступление в регионе может привести к значительным потерям для ВСУ, вынудив их либо отступить, либо потерять большое количество солдат.
Ранее сообщалось, что Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что возможна его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в США. Однако он не уточнил ни время, ни место предполагаемых переговоров.
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Елена Перлова