Россия впервые применила новейшее оружие в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции (СВО).
По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.
«Беспилотники-матрешки» стали значимым технологическим достижением и позволили доставить ударные дроны в тыл украинских позиций на расстояние до 40 километров от линии фронта. Такие дроны позволяют наносить более точные удары и минимизировать риски для операторов, делая систему вооружений еще более эффективной в условиях боевых действий.
Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что Киев выдал удар украинской ракетой по Харькову за атаку Вооруженных сил России. По его словам, украинская противовоздушная оборона (ПВО) выпустила зенитную управляемую ракету, которая поразила гражданские объекты, включая детские площадки.
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«Беспилотники-матрешки» стали значимым технологическим достижением и позволили доставить ударные дроны в тыл украинских позиций на расстояние до 40 километров от линии фронта. Такие дроны позволяют наносить более точные удары и минимизировать риски для операторов, делая систему вооружений еще более эффективной в условиях боевых действий.
Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что Киев выдал удар украинской ракетой по Харькову за атаку Вооруженных сил России. По его словам, украинская противовоздушная оборона (ПВО) выпустила зенитную управляемую ракету, которая поразила гражданские объекты, включая детские площадки.
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Елена Перлова