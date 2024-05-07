В США предупредили об опасности Третьей мировой войны

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Возможное участие американских военных в конфликте на Украине приведёт к Третьей мировой войне. Об этом миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети Х.
Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил участие американских военных в конфликте на Украине. Такой сценарий возможен в случае поражения Киева. При этом позже официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден чётко указал на невозможность отправки войск на Украину.
Однако Сакс всё же отметил, что необходимо не допустить отправку войск, поскольку это неизбежно приведёт к Третьей мировой войне.
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Анастасия Чинкова