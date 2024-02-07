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Переход Одессы под контроль России обернется для правительства Украины полной катастрофой. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Черному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придется перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии», - заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
Он подчеркнул, что польские и румынские фермеры призовут украинцев держаться от них подальше. По мнению Джонсона, по окончании конфликта Украина исчезнет с лица земли в качестве государства, так как она уже потеряла важные территории и большое число населения.
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