«Это чревато»: В США предупредили ВСУ из-за Курской области

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Если боевики ВСУ откажутся уйти из-под Курска, то это плохо для них закончится, считает американский офицер в отставке Дэниел Дэвис. Своим мнением эксперт поделился в соцсети.
«Это чревато зловещими последствиями для общих военных усилий Украины», — гласит пост военного.Аналитик пояснил, что ВС РФ отбили атаку со стороны неонацистов ВСУ и последним нужно было бы покинуть территорию государства, однако радикалы, скорее всего, будут продолжать высылать подкрепления в регион, теряя живую силу, а также территории на востоке и севере украинской республики.
Боевики ВСУ решили прорваться в Россию через границу ранним утром 6 августа.
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Никита Кротов