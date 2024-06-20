В США признали необходимость переговоров по Украине «прямо сейчас»

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего
США следует немедленно начать мирные переговоры с Россией по вопросу Украины, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
«Я призываю к проведению реальных мирных переговоров прямо сейчас», — отметил он.По его мнению, российский президент Владимир Путин «желал этого», и поэтому Соединенные Штаты должны серьезно рассмотреть возможность дипломатического разрешения конфликта.
Кеннеди также потребовал от американских властей прекратить финансовую поддержку Украины, предупреждая о риске эскалации глобального конфликта.
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Артем Кузьмин