Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией

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Соединённые Штаты могли бы начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, для этого существует «много возможностей». Такое заявление сделал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди, передает РИА Новости.
«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров [с Путиным], и почему мы молчим?» — задался вопросом Кеннеди.Как считает политик, у Москвы были веские исторические причины хотеть, чтобы НАТО оставалась далеко от российских границ. Роберт Кеннеди напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп и предыдущие лидеры Америки также поддерживали диалог с Путиным.
Ранее экс-советник госдепа Джеймс Карден предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения президента Штатов Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак