В США признали неудобную правду о российском оружии

NI: российская система ПРО может превзойти американскую
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Российская система противоракетной обороны глубоко продумана и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города. Об этом сообщает The National Interest.



«Русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет», — говорится в материале издания.

Уточняется, что ключевым элементом стратегической инфраструктуры, защищающей российскую столицу от угроз баллистических ракет, является станция «Дон-2Н». Она имеет расширенные возможности, уникальную конструкцию и постоянно совершенствуется.

Ранее в Минобороны РФ сравнили российское оружие с западным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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