В США признали неудобную правду о российском оружии
NI: российская система ПРО может превзойти американскую
Российская система противоракетной обороны глубоко продумана и модернизирована, и, в отличие от американской, защищает крупные города. Об этом сообщает The National Interest.
«Русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет», — говорится в материале издания.
Уточняется, что ключевым элементом стратегической инфраструктуры, защищающей российскую столицу от угроз баллистических ракет, является станция «Дон-2Н». Она имеет расширенные возможности, уникальную конструкцию и постоянно совершенствуется.
Ранее в Минобороны РФ сравнили российское оружие с западным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».